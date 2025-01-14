Названа бактерия, способная снизить тягу к сладкому

Исследователи из Китая обнаружили, что колонизация кишечника бактерией Bacteroides vulgatus помогает сократить потребление сахара и снизить риск метаболических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology (NatMicro).

На начальных этапах исследования ученые обнаружили, что у людей и мышей с диабетом снижен уровень белка FFAR4, регулирующего секрецию гормона GLP-1, который контролирует уровень сахара в крови и аппетит. Пониженный уровень FFAR4 также был связан с сокращением численности бактерии Bacteroides vulgatus и ее метаболита (продукт обмена веществ) — пантотената.

В ходе экспериментов на мышах исследователи подтвердили, что пантотенат стимулирует выделение гормонов GLP-1 и FGF21, которые воздействуют на гипоталамус, подавляя тягу к сахару. Введение пантотената или колонизация кишечника мышей бактерией B. vulgatus значительно уменьшали стремление животных к потреблению сладкой пищи.

По словам ученых, новые результаты открывают новые перспективы для создания методов лечения ожирения и диабета второго типа. Исследователи предполагают, что в их основе может лежать создание препаратов для целенаправленного повышения числа Bacteroides vulgatus в кишечнике. Однако ученые отмечают, что необходимы дополнительные клинические исследования для изучения оси «кишечник-печень-мозг» как терапевтической мишени.

Ранее молочные бактерии предложили использовать в борьбе с ожирением.