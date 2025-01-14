Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа бактерия, способная снизить тягу к сладкому

NatMicro: рост числа бактерий B. vulgatus в кишечнике снижает тягу к сладкому
close
alex_gor/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Китая обнаружили, что колонизация кишечника бактерией Bacteroides vulgatus помогает сократить потребление сахара и снизить риск метаболических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology (NatMicro).

На начальных этапах исследования ученые обнаружили, что у людей и мышей с диабетом снижен уровень белка FFAR4, регулирующего секрецию гормона GLP-1, который контролирует уровень сахара в крови и аппетит. Пониженный уровень FFAR4 также был связан с сокращением численности бактерии Bacteroides vulgatus и ее метаболита (продукт обмена веществ) — пантотената.

В ходе экспериментов на мышах исследователи подтвердили, что пантотенат стимулирует выделение гормонов GLP-1 и FGF21, которые воздействуют на гипоталамус, подавляя тягу к сахару. Введение пантотената или колонизация кишечника мышей бактерией B. vulgatus значительно уменьшали стремление животных к потреблению сладкой пищи.

По словам ученых, новые результаты открывают новые перспективы для создания методов лечения ожирения и диабета второго типа. Исследователи предполагают, что в их основе может лежать создание препаратов для целенаправленного повышения числа Bacteroides vulgatus в кишечнике. Однако ученые отмечают, что необходимы дополнительные клинические исследования для изучения оси «кишечник-печень-мозг» как терапевтической мишени.

Ранее молочные бактерии предложили использовать в борьбе с ожирением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами