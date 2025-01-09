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Назван главный провокатор диабета и болезней сердца

Nature: сладкие напитки ежегодно провоцируют миллионы новых случаев диабета
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Depositphotos

Ученые из Школы науки и политики в области питания при Университете Тафтса установили, что из-за употребления подслащенных сахаром напитков ежегодно во всем мире возникает 2,2 миллиона новых случаев диабета 2-го типа и 1,2 миллиона случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

В результате анализа медицинских статистических данных развивающихся стран и государств с низким уровнем дохода ученые выявили тревожную связь между употреблением сладких напитков и ухудшением состояния здоровья населения.

Особенно сложная ситуация наблюдается в странах Африки к югу от Сахары, где сладкие напитки стали причиной более 21% новых случаев диабета. В Латинской Америке и Карибском бассейне этот показатель достигает 24%, кроме того, более 11% новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний в этих регионах также оказались связаны с употреблением таких напитков.

Среди стран с наиболее заметным негативным влиянием «жидкого сахара» на здоровье — Колумбия, Мексика и Южная Африка. В Колумбии на сладкие напитки приходится 48% новых случаев диабета, в Мексике — около трети. В Южной Африке такие напитки связаны с 27,6% новых случаев диабета и 14,6% случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты подчеркивают, что газированные напитки, соки и энергетики с высоким содержанием сахара, лишенные питательной ценности, быстро усваиваются организмом. Это приводит к резкому скачку уровня сахара в крови, а регулярное их употребление вызывает набор веса, инсулинорезистентность и метаболические нарушения.

Ученые призывают к введению образовательных кампаний и ужесточению регулирования продажи сладких напитков, чтобы предотвратить дальнейший рост заболеваемости и снизить нагрузку на системы здравоохранения в развивающихся странах.

Ранее был раскрыт секрет работы клеток, связанных с диабетом.

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