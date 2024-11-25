Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Баку

Самолет Airbus A320 эмиратской авиакомпании Air Arabia, направлявшийся из Москвы в Шарджу, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани.

Как заявили в пресс-службе, борту пришлось сесть в аэропорту столицы Азербайджана из-за «внезапного ухудшения состояния здоровья» одного из пассажиров.

«Посадка была успешно завершена в 18:54 по местному времени (17:54 мск. — «Газета.Ru»)», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что местные медики оказали пассажиру необходимую помощь, после чего его госпитализировали для дальнейшего обследования.

Вечером 24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся при посадке в турецком аэропорту. Лайнер выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Воздушное судно садилось в сложных погодных условиях.

Ранее в Подмосковье самолет с пьяными пассажирами сел на реку.