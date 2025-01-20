В Калужской области охранника монастыря заподозрили в совращении малолетней девочки

В Калужской области задержали охранника монастыря «Оптина пустынь» за совращение девятилетней девочки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, на 55-летнего жителя Козельска возбудили дело 16 января. По версии следствия, он познакомился с третьеклассницей еще летом 2024 года. Предварительно, девочка жила в Калуге и приезжала в Козельск на каникулы.

О связи мужчины с девочкой стало известно в январе 2025 года. Следователи предварительно установили, что мужчина водил школьницу к себе домой в квартиру на Майской улице и совращал ее: показывал ей свои половые органы, обнаженные фото и кусал девочку за ягодицы.

Спустя какое-то время пострадавшая рассказала о случившемся родителям. Подозреваемого задержали.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области мужчина надругался над девятилетней девочкой и ее подругой. Дети пришли к нему в квартиру, где подозреваемый изнасиловал обеих. Одна из школьниц рассказала о произошедшем родителям, они обратились в полицию. Мужчину задержали.

Ранее в Брянске пенсионер надругался над дочерью соседей.