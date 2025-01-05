В Ленобласти мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и ее подругу

Мужчину из Ленинградской области подозревают в изнасиловании двоих детей. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел в поселке Осельки Всеволожского района. По данным телеканала, мужчина надругался над двумя девочками, которые приходились друг другу подругами, в своей квартире. Одной из школьниц девять лет, о возрасте второй не сообщается.
После произошедшего одна из пострадавших рассказала о ситуации матери, и родительница обратилась в полицию.
Мужчину задержали. Известно, что официально он не трудоустроен. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
До этого в Великобритании суд вынес приговор мужчине, который надругался над младенцем и отправлял пользователям по всему миру видео, на которых насиловал детей.
Всего на изъятых у британца устройствах нашли более 1,5 тысячи изображений, часть из них сделал сам мужчина. Его приговорили к пожизненному заключению.
Ранее нелегальный мигрант изнасиловал девушку в петербургской квартире.