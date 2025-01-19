Тигр Мурзик довел до мурашек водителей в России и попал на камеру

В Приморье тигр внезапно приблизился к трассе и удивил водителей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«У меня аж мурашки! Мурзик!», — говорят очевидцы, которые сняли животное на камеру.

Amur Mash отмечает, что хищник «сунулся на трассу в поисках новых друзей», а затем прилег отдохнуть. По данным Telegram-канала, тигр решился поселиться в Шкотовском районе — возле водопада Неожиданный.

До этого в Приморье женщина за рулем автомобиля сбила крупного амурского тигра. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Хищница выскочила под колеса авто женщины-водителя с 16-летним стажем в Находке — та не успела затормозить. Получила травмы, сейчас находится в больнице. Полиция начала проверку», — передает Amur Mash.

Отмечается, что животное спасти не удалось.

Ранее на видео попало спасение щенков на трассе под Омском.