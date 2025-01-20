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Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

Синоптик Позднякова: понижение температуры ожидается в Москве 21 января
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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Во вторник и среду, 21 и 22 января, в Москве немного похолодает. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в понедельник, 20 января, в столице будет плюсовая температура. Этому способствует теплый и влажный атлантический циклон, уточнила синоптик. Однако дальше ожидается понижение температуры.

«Пока не экстремальное, в районе -3…-5°C. Но к вечеру среды температура опять поползет вверх. И опять мы ожидаем положительную среднесуточную температуру. Так будет до 25 января, когда, наконец, зима должна опомниться. Конечно, к климатической норме она, скорее всего, не вернется, но все же температура станет устойчиво отрицательной», — сказала Позднякова.

Она добавила, что во вторник и среду в Москве также возможен небольшой снег.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что с понедельника жителей столичного региона ждет небольшое понижение температуры, ожидается до -5°C днем и -8°C ночью. Значительное похолодание, по предварительному прогнозу, ожидается в конце месяца — 28-29 января.

Ранее синоптик предрек трем округам России сильные морозы.

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