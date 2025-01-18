Синоптик предрек трем округам России сильные морозы

Температура опустится на 4-15 градусов ниже нормы в трех округах России в течение выходных и начале следующей недели. Столбики термометров могут показать до минус 29-49 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на севере Урала и Поволжья произойдет значительное похолодание. В Пермском крае 21 и 22 января температура упадет на 6-7 градусов ниже нормы и достигнет 25-29 градусов мороза.

«В Ямало-Ненецком автономном округе с 19 по 22 января — на 5-14 градусов температура ниже нормы, абсолютные значения будут достигать 37-44 градусов ниже нуля», — сказал Вильфанд.

На севере Сибири также прогнозируются сильные морозы. На Таймыре с 18 по 22 января температура опустится на 10-15 градусов ниже нормы, достигнув 45-49 градусов мороза. С 18 по 21 января в Эвенкийском районе Красноярского края ожидаются морозы в пределах минус 41-45 градусов. В Туруханском районе 18 и 19 января столбики термометров покажут 40-42 градуса ниже нуля, отметил синоптик.

16 января Вильфанд сообщил, что весна в Москве, по прогнозам, наступит раньше обычного из-за недостатка снега, что приведет к более быстрому прогреванию воздуха. Даже если в оставшиеся полтора месяца зимы выпадет снег, его количество все равно будет ниже нормы на фоне текущих погодных условий, уточнил метеоролог.

До этого синоптик назвал 2024 год стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.