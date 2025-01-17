Синоптик спрогнозировал москвичам морозы после крещенского дождя

В этом году Крещение москвичи будут встречать под мокрым снегом и дождем. Температура будет плюсовая, а на следующей неделе начнут возвращаться холода, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Крещение мы будем встречать, если не под дождем, то под мокрым снегом. Температура в субботу, как и сегодня, будет +2... +3 градуса, в воскресенье будет чуть-чуть попрохладнее», — отметил синоптик.

С понедельника жителей столичного региона ждет небольшое понижение температуры, ожидается до -5 днем и -8 ночью. Во вторник может выйти солнце. Небольшие морозы будут держаться максимум два дня, затем вернется тепло.

А вот значительное похолодание, по предварительному прогнозу, ожидается в конце месяца — 28-29 января. Однако пока синоптики приходят к выводу, что это не затронет Санкт-Петербург, отметил Шувалов. В целом холода вернутся, а наблюдаемая сейчас погода, по мнению синоптика, выглядит «неимоверной». В Москве климатическая норма превышена на 5,3 градуса, в Поволжье — на 7, на Урале — на 9 градусов.

Напомним, до этого он отмечал, что в этом году погода в России — ее можно назвать экстремальной. В большинстве регионов погода соответствует концу марта, в столичном регионе наблюдается крайне низкая высота покрова — она не превышает 2–4 см, что бывает не раз в 10 лет.

Ранее синоптик спрогнозировал на 2025 год рост количества природных катаклизмов.