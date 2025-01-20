В ЯНАО ищут пенсионерку с деменцией, которая ушла из дома в Крещение и не вернулась

В Надыме на Крещение 82-летняя пенсионерка вышла из дома и пропала

В ЯНАО волонтеры ищут пожилую женщину, которая вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд (ДПСО) «Ямал».

Инцидент произошел в Надыме. Как рассказали волонтеры, накануне сын пришел домой, но не обнаружил там мать. Местонахождение пенсионерки до сих пор неизвестно. Предположительно, она могла отправиться в церковь или на купель, чтобы набрать воды.

В день, когда пенсионерка пропала, она была одета в темно-серый пуховик ниже колен, розовый шерстяной воротник, светло-серую шапку.

Известно, что ранее пенсионерка уже пропадала, но ее нашли. Женщине нужна помощь медиков, она страдает деменцией.

До этого в Воронежской области пенсионерка с деменцией пропала и вскоре нашлась в овраге. По словам близких, у женщины тяжелая степень болезни, и она не помнит своего адреса. После обнаружения пострадавшую передали медикам, так как она повредила правую руку. В этот момент она была в сознании, но сильно испугана.

Ранее туристка из РФ, пропавшая в Стамбуле, нашлась спустя десять дней.