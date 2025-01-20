Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЯНАО ищут пенсионерку с деменцией, которая ушла из дома в Крещение и не вернулась

В Надыме на Крещение 82-летняя пенсионерка вышла из дома и пропала
close
ДПСО «Ямал»

В ЯНАО волонтеры ищут пожилую женщину, которая вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд (ДПСО) «Ямал».

Инцидент произошел в Надыме. Как рассказали волонтеры, накануне сын пришел домой, но не обнаружил там мать. Местонахождение пенсионерки до сих пор неизвестно. Предположительно, она могла отправиться в церковь или на купель, чтобы набрать воды.

В день, когда пенсионерка пропала, она была одета в темно-серый пуховик ниже колен, розовый шерстяной воротник, светло-серую шапку.

Известно, что ранее пенсионерка уже пропадала, но ее нашли. Женщине нужна помощь медиков, она страдает деменцией.

До этого в Воронежской области пенсионерка с деменцией пропала и вскоре нашлась в овраге. По словам близких, у женщины тяжелая степень болезни, и она не помнит своего адреса. После обнаружения пострадавшую передали медикам, так как она повредила правую руку. В этот момент она была в сознании, но сильно испугана.

Ранее туристка из РФ, пропавшая в Стамбуле, нашлась спустя десять дней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами