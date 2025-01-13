Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области 89-летняя женщина ушла вечером из дома и упала в овраг

В Воронежской области пенсионерка ушла из дома и сломала руку, упав в овраг
close
Depositphotos

В Воронежской области страдающая деменцией пенсионерка ушла из дома и заблудилась. Ее нашли в овраге со сломанной рукой. Об этом говорится в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Накануне в экстренные службы обратились родственники 89-летней жительницы поселка Ивановка в Борисоглебском городском округе. Около 21:00 они сообщили, что женщина ушла из дома примерно в 18:00 и не вернулась. Близкие пояснили, что у пенсионерки диагностирована тяжелая степень деменции, и она не помнит своего адреса. К ее поискам присоединились 14 волонтеров и еще девять местных жителей, они обследовали всю округу, включая соседние населенные пункты.

«После беседы с родственниками стало понятно, что бабушка могла покинуть пределы поселка и пойти в любом направлении. В 00:15 первый экипаж прибыл к дому без вести пропавшей <...> Так как поселок с одной стороны окружен полями, а с другой стороны — болотистой местностью и рекой, мы сделали запрос на использование беспилотного аппарата в светлое время суток, а также планировалось привлечь кинологов, если бабушка не найдется. Но, к общей радости, это не понадобилось», — отметили участники поисково-спасательной операции.

Примерно через три часа поисков одна из групп обнаружила пропавшую в овраге. У женщины оказалась повреждена правая рука, она оставалась в сознании, но была сильно испугана.

«Бабушку аккуратно уложили на покрывало и укрыли термоодеялом, затем перенесли на руках до машины. Параллельно с этим вызвали бригаду скорой помощи и доставили домой. Передали родственникам и дождались приезда скорой помощи, которая проверила состояние ее здоровья», — добавили волонтеры.

Ранее пенсионерка потерялась в лесу на три дня и выжила благодаря собаке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами