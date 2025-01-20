Группу россиян приговорили к лишению свободы за организацию незаконной миграции

Южно-Сахалинский городской суд приговорил восемь жителей Сахалинской области к лишению свободы за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«Приговором суда организатору незаконной деятельности назначено наказание в 5 лет лишения свободы, двум наиболее активным участникам — от 3,5 до 4 лет лишения свободы. Остальным, с учетом заключенных досудебных соглашений о сотрудничестве, назначены наказания в виде лишения свободы сроками от 2 до 3,5 лет условно», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, участники группы организовывали незаконное пребывание иностранцев на территории России за денежное вознаграждение. В частности, они обеспечивали их фиктивными трудовыми и гражданско-правовыми договорами. Стоимость услуги достигала 30 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбудили дело об организации незаконной миграции. В настоящее время правоохранительные органы отменили приобретенное гражданство у лиц, обратившихся к обвиняемым, подчеркнули в ФСБ.

17 января в Москве полиция задержала троих предпринимателей, которые под видом парикмахерских услуг и ремонта телефонов развернули сеть по незаконной легализации мигрантов в торговом центре «Принц Плаза». По данным журналистов, задержанные делали поддельные миграционные карты, бланки уведомлений и штампы о пересечении границы.

Ранее полиция ликвидировала 70 притонов с нелегальными мигрантами в Москве.