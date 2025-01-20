Россиянин назвал три преимущества жизни в Белоруссии по сравнению с РФ

Турист из РФ заявил, что белорусы начали жить лучше россиян по трем пунктам

Турист из России посетил Белоруссию и заявил, что граждане этой республики «начали жить лучше россиян сразу по трем пунктам». Об этом он написал на своем канале в «Дзене».

Свои выводы путешественник сделал, основываясь на официальной статистике.

Так, он обратил внимание на процент граждан, владеющих собственным жильем. По его словам, свыше 70% взрослых россиян имеют собственное жилье, тогда как у белорусов этот показатель достигает почти 90%.

Турист также заявил, что число граждан, владеющих личным транспортом, в Белоруссии больше, чем в РФ — 75% против 65%.

Кроме того, путешественник отметил разницу в зарплатах. Согласно приведенной им статистике, в 2024 году средняя зарплата россиян составляла 90 тыс. рублей, а белорусов — 95 тыс. рублей. Речь идет о российских рублях.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин выразил мнение, что средняя зарплата россиян в 2025 году преодолеет отметку в 100 тыс. рублей.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.