Стало известно о падении спроса на жилье за границей среди россиян

«Известия»: россияне на 25% реже покупали жилье за границей в 2024 году

По итогам 2024 года россияне покупали недвижимость за границей на 20-25% реже, чем в 2023 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

«Это можно объяснить удовлетворением ажиотажного спроса 2022−2023 годов, сложностями с оплатой сделок, усилением валютного контроля и ужесточением условий получения ВНЖ», — сказала гендиректор агентства недвижимости Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская.

По ее словам, сильнее всего спрос на жилье за границей упал в Турции. Там россияне покупали недвижимость в 2024 году практически на 100% реже. Также спрос упал на жилье в Египте и ОАЭ — на 60 и 20% соответственно, отметила Бурлаковская.

Бизнес-директор Kalinka Middle East Александр Шибаев добавил, что в настоящее время россияне отдают предпочтение покупке недвижимости на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман. При этом стоимость жилья в регионе начинается от $450–550 тыс. за лот, подчеркнул эксперт.

15 января агентство Assoсiated Press сообщило, что правительство Испании собирается ввести 100-процентный налог на стоимость недвижимости, приобретаемой гражданами стран, которые не входят в состав Евросоюза. По словам источника, премьер-министр Педро Санчес назвал подобную меру «беспрецедентной».

Ранее эксперт предсказал возвращение российских релокантов в страну.