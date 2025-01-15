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Россиянам станет сложнее покупать недвижимость в Европе

В Испании захотели ввести налог в 100% на покупку жилья для неграждан ЕС
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Depositphotos

Правительство Испании собирается ввести 100-процентный налог на стоимость недвижимости, приобретаемой гражданами стран, которые не входят в состав Евросоюза (ЕС), пишет агентство Assoсiated Press со ссылкой на сообщение источника.

Как сообщил собеседник агентства, премьер-министр Педро Санчес назвал подобную меру «беспрецедентной» и заявил, что она поможет решить проблему нехватки жилья в этой европейской стране.

Сейчас ставка такого налога составляет от 7% до 12% от стоимости недвижимости в зависимости от региона страны, где покупается жилье. Как пишет газета Financial Times, в основном недвижимость в Испании приобретают британцы. Затем следуют марокканцы. Также недвижимостью в Испании интересуются граждане США, Мексики и Венесуэлы.

В конце лета «Известия» со ссылкой на данные компании Intermark Global написали, что спрос российских граждан на покупку зарубежной недвижимости снизился на 19% — 40%. Эта риелтерская фирма отмечала сокращение покупок зарубежной недвижимости россиянами на 19% за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее стало известно, какое жилье можно купить за границей по цене однушки в Бутово.

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