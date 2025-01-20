В Германии арестовали мужчину, бросавшего камни в здания ведомств

В Германии арестовали мужчину, который подозревается в бросании камней в здания официальных ведомств в Берлине. Об этом сообщили в пресс-службе полиции немецкой столицы.

«Вчера днем мужчина после нанесения повреждений был задержан в Тиргартене. По словам очевидцев, 48-летний мужчина бросил булыжник в стеклянную входную дверь дома Пауля Лебе (вспомогательное здание парламента ФРГ. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, задержанный также нанес ущерб зданиям федерального министерства внутренних дел и внутренних войск. В настоящее время обвиняемый арестован.

По информации газеты Bild, подозреваемый является уроженцем Сирии. По словам мужчины, он бросал камни, чтобы привлечь внимание к своей конституционной жалобе, которую он подавал.

В декабре прошлого года полиция немецкого Бремерхафена сообщила о задержании мужчины, угрожавшего напасть с ножом на посетителей рождественской ярмарки. В социальных сетях распространилась видеозапись, в которой подозреваемый объявлял о намерении совершить тяжкое преступление в городе.

Ранее в Сочи неизвестный бросил булыжник в припаркованный Rolls-Royce.