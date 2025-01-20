Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии арестовали мужчину, бросавшего камни в здания ведомств

Полиция арестовала мужчину, бросавшего камни в здания ведомств в Берлине
close
Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

В Германии арестовали мужчину, который подозревается в бросании камней в здания официальных ведомств в Берлине. Об этом сообщили в пресс-службе полиции немецкой столицы.

«Вчера днем мужчина после нанесения повреждений был задержан в Тиргартене. По словам очевидцев, 48-летний мужчина бросил булыжник в стеклянную входную дверь дома Пауля Лебе (вспомогательное здание парламента ФРГ. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, задержанный также нанес ущерб зданиям федерального министерства внутренних дел и внутренних войск. В настоящее время обвиняемый арестован.

По информации газеты Bild, подозреваемый является уроженцем Сирии. По словам мужчины, он бросал камни, чтобы привлечь внимание к своей конституционной жалобе, которую он подавал.

В декабре прошлого года полиция немецкого Бремерхафена сообщила о задержании мужчины, угрожавшего напасть с ножом на посетителей рождественской ярмарки. В социальных сетях распространилась видеозапись, в которой подозреваемый объявлял о намерении совершить тяжкое преступление в городе.

Ранее в Сочи неизвестный бросил булыжник в припаркованный Rolls-Royce.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами