Ультраправый министр Израиля подал в отставку в знак протеста против сделки с ХАМАС

Ультраправый ортодокс Итамар Бен-Гвир отказался от поста министра национальной безопасности Израиля из-за подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Вместе с ним подали в отставку входящие в состав правительства сторонники его партии «Оцма Йехудит».

«Эта сделка лишает Армию обороны Израиля с таким трудом завоеванных в войне достижений, предполагает вывод войск из Газы и прекращение боевых действий, что означает капитуляцию перед ХАМАС», — объяснил свое решение политик.

Также он назвал безрассудством освобождение сотен заключенных, причастных к террористическим актам в отношении мирных жителей, в обмен на освобождение заложников.

Отставка Бен-Гвира последовала сразу же после того, как ХАМАС передал посредникам список израильских заложников для освобождения, что означает начало действия соглашения о перемирии с ХАМАС.

Ранее Бен-Гвир назвал соглашение с Ливаном исторической ошибкой.