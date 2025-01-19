Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ультраправый министр Израиля подал в отставку в знак протеста против сделки с ХАМАС

Ультраправый ортодокс Бен-Гвир отказался от поста министра безопасности Израиля
close
Global Look Press

Ультраправый ортодокс Итамар Бен-Гвир отказался от поста министра национальной безопасности Израиля из-за подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Вместе с ним подали в отставку входящие в состав правительства сторонники его партии «Оцма Йехудит».

«Эта сделка лишает Армию обороны Израиля с таким трудом завоеванных в войне достижений, предполагает вывод войск из Газы и прекращение боевых действий, что означает капитуляцию перед ХАМАС», — объяснил свое решение политик.

Также он назвал безрассудством освобождение сотен заключенных, причастных к террористическим актам в отношении мирных жителей, в обмен на освобождение заложников.

Отставка Бен-Гвира последовала сразу же после того, как ХАМАС передал посредникам список израильских заложников для освобождения, что означает начало действия соглашения о перемирии с ХАМАС.

Ранее Бен-Гвир назвал соглашение с Ливаном исторической ошибкой.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами