«Фатальное сочетание факторов». Из-за чего разбился южнокорейский Boeing

Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан, унесшая жизни 179 человек, произошла из-за «фатального стечения факторов». По словам экспертов, опрошенных NYT, посадка была выполнена в спешке, при этом летчики не воспользовались ни одним из трех способов снизить скорость самолета. Кроме того, свою роль сыграли и недостатки взлетно-посадочной полосы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, потерпевший крушение в южнокорейском аэропорту Муан 29 декабря, столкнулся с «фатальным сочетанием факторов», что усугубило ситуацию. Об этом заявили опрошенные газетой The New York Times (NYT) эксперты.

Авиакатастрофа в Муане 29 декабря в международном аэропорту Муан (Южная Корея) потерпел крушение Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока (Таиланд). Из-за отказа шасси борт приземлился на фюзеляж, проскользил по взлетно-посадочной полосе и врезался в бетонное сооружение. После этого самолет взорвался и загорелся.



На борту находился 181 человек (175 пассажиров и шесть членов экипажа). Выжить удалось только двоим бортпроводницам, остальные 179 человек погибли. Крушение самолета в Муане стало самой масштабной авиакатастрофой в истории Южной Кореи.



Как пишет издание, самолет на 30 минут отставал от графика, когда диспетчерская вышка сообщила ему о появлении в районе аэропорта стаи птиц. Спустя две минуты, в 8:59, пилот доложил о «столкновении с птицами» и «чрезвычайной ситуации». Капитан лайнера передал диспетчерам, что уйдет на второй круг, то есть прервет попытку приземлиться и сделает круг в воздухе, готовясь ко второй попытке. Однако, по всей видимости, у пилота не было на это времени, потому что уже через минуту после сообщения диспетчерам борт начал снижаться.

«Большой вопрос заключается в том, почему пилот так спешил приземлиться»,

— отметил председатель Корейской ассоциации авиационной безопасности Хван Хо Вон.

По его словам, когда летчики планируют совершить посадку «на брюхо» самолета, они, чтобы выиграть время, кружат в воздухе, сбрасывая топливо и давая возможность наземному персоналу подготовиться к чрезвычайной ситуации. Однако опытный пилот авиакомпании Jeju Air с почти 7000 часами налета, вероятно, решил, что у него этого времени нет.

«Он потерял оба двигателя? Было ли решение приземлиться в такой спешке человеческой ошибкой?» — задался вопросами Хван.

Недостатки взлетно-посадочной полосы

NYT отмечает, что взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Муан имеет длину 9,2 тыс. футов (2,8 км). Однако в день катастрофы из-за проведения ремонтных работ по ее удлинению лайнерам были доступны только 8,2 тыс. футов (2,5 км). Официальные лица подчеркивают, что этого расстояния достаточно для посадки Boeing 737-800. Однако борт Jeju Air при экстренном приземлении соприкоснулся с полосой дальше, чем это обычно происходит в стандартных ситуациях .

Кроме того, ВПП заканчивалась бетонным сооружением, окруженным земляной насыпью. Оно было возведено для установки антенны-локализатора, которая помогает пилотам сохранять правильную траекторию захода на посадку. Сооружение было построено по всем правилам, и найти подобные ему, по словам директора по авиационной политике Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Джу Джонг-Вана, можно в других аэропортах Южной Кореи и мира. Несмотря на это, теперь южнокорейские власти планируют рассмотреть вопрос об изменении правил установки подобных конструкций.

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Эксперты, опрошенные газетой, отмечают, что, если бы посадочная полоса не заканчивалась бетонным сооружением или антенна была установлена на более легко ломающейся конструкции, авиакатастрофа в Муане могла быть не такой масштабной. Однако они также подчеркивают, что, судя по всему, проблемы у борта начались еще до того, как он врезался в бетонное сооружение .

Потеря двигателей и нераскрывшиеся шасси

Эксперты, изучившие кадры из аэропорта Муан, пришли к мнению, что пилоты во время посадки, вероятно, не могли управлять ни двигателями, ни шасси. Это лишило их сразу двух из трех основных способов замедления самолета — торможения шасси и реверсивной тяги двигателей. Кроме того, летчики, судя по всему, не воспользовались и третьим способом снизить скорость при приземлении — не активировали закрылки.

«Неисправность двигателя не обязательно означает неисправность шасси, эти два события не всегда связаны. Однако в этом случае, похоже, произошло и то, и другое, заставив экипаж принять решение о посадке «на брюхо» в течение нескольких минут»,

— отметил профессор общественной безопасности в Корейском открытом киберуниверситете Пэк Сын Чжу.

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По словам авиационного эксперта из южнокорейского университета Хюнгвун Джея Ю. Юнга, даже при отказе одного из двигателей пилоты могли бы привести в действие гидравлический насос, чтобы опустить шасси за счет мощности другого двигателя. Аналитики также говорят, что и в случае отказа обоих двигателей шасси можно было бы опустить вручную. Однако, учитывая спешку при посадке, у пилотов, вероятно, не хватило на это времени.

«Подобные вопросы останутся без ответа до тех пор, пока не будет изучен бортовой самописец самолета», — уточнил Юнг.

Черный ящик Boeing 737-800 уже извлечен, однако на его расшифровку может потребоваться чуть больше времени, так как самописец частично поврежден, сообщил Джу Джонг-Ван.