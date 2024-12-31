«Фатальное сочетание факторов». Из-за чего разбился южнокорейский Boeing

Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, потерпевший крушение в южнокорейском аэропорту Муан 29 декабря, столкнулся с «фатальным сочетанием факторов», что усугубило ситуацию. Об этом заявили опрошенные газетой The New York Times (NYT) эксперты.
Как пишет издание, самолет на 30 минут отставал от графика, когда диспетчерская вышка сообщила ему о появлении в районе аэропорта стаи птиц. Спустя две минуты, в 8:59, пилот доложил о «столкновении с птицами» и «чрезвычайной ситуации». Капитан лайнера передал диспетчерам, что уйдет на второй круг, то есть прервет попытку приземлиться и сделает круг в воздухе, готовясь ко второй попытке. Однако, по всей видимости, у пилота не было на это времени, потому что уже через минуту после сообщения диспетчерам борт начал снижаться.
«Большой вопрос заключается в том, почему пилот так спешил приземлиться»,
— отметил председатель Корейской ассоциации авиационной безопасности Хван Хо Вон.
По его словам, когда летчики планируют совершить посадку «на брюхо» самолета, они, чтобы выиграть время, кружат в воздухе, сбрасывая топливо и давая возможность наземному персоналу подготовиться к чрезвычайной ситуации. Однако опытный пилот авиакомпании Jeju Air с почти 7000 часами налета, вероятно, решил, что у него этого времени нет.
«Он потерял оба двигателя? Было ли решение приземлиться в такой спешке человеческой ошибкой?» — задался вопросами Хван.
Недостатки взлетно-посадочной полосы
NYT отмечает, что взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Муан имеет длину 9,2 тыс. футов (2,8 км). Однако в день катастрофы из-за проведения ремонтных работ по ее удлинению лайнерам были доступны только 8,2 тыс. футов (2,5 км). Официальные лица подчеркивают, что этого расстояния достаточно для посадки Boeing 737-800. Однако борт Jeju Air при экстренном приземлении соприкоснулся с полосой дальше, чем это обычно происходит в стандартных ситуациях.
Кроме того, ВПП заканчивалась бетонным сооружением, окруженным земляной насыпью. Оно было возведено для установки антенны-локализатора, которая помогает пилотам сохранять правильную траекторию захода на посадку. Сооружение было построено по всем правилам, и найти подобные ему, по словам директора по авиационной политике Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Джу Джонг-Вана, можно в других аэропортах Южной Кореи и мира. Несмотря на это, теперь южнокорейские власти планируют рассмотреть вопрос об изменении правил установки подобных конструкций.
Эксперты, опрошенные газетой, отмечают, что, если бы посадочная полоса не заканчивалась бетонным сооружением или антенна была установлена на более легко ломающейся конструкции, авиакатастрофа в Муане могла быть не такой масштабной. Однако они также подчеркивают, что, судя по всему, проблемы у борта начались еще до того, как он врезался в бетонное сооружение.
Потеря двигателей и нераскрывшиеся шасси
Эксперты, изучившие кадры из аэропорта Муан, пришли к мнению, что пилоты во время посадки, вероятно, не могли управлять ни двигателями, ни шасси. Это лишило их сразу двух из трех основных способов замедления самолета — торможения шасси и реверсивной тяги двигателей. Кроме того, летчики, судя по всему, не воспользовались и третьим способом снизить скорость при приземлении — не активировали закрылки.
«Неисправность двигателя не обязательно означает неисправность шасси, эти два события не всегда связаны. Однако в этом случае, похоже, произошло и то, и другое, заставив экипаж принять решение о посадке «на брюхо» в течение нескольких минут»,
— отметил профессор общественной безопасности в Корейском открытом киберуниверситете Пэк Сын Чжу.
По словам авиационного эксперта из южнокорейского университета Хюнгвун Джея Ю. Юнга, даже при отказе одного из двигателей пилоты могли бы привести в действие гидравлический насос, чтобы опустить шасси за счет мощности другого двигателя. Аналитики также говорят, что и в случае отказа обоих двигателей шасси можно было бы опустить вручную. Однако, учитывая спешку при посадке, у пилотов, вероятно, не хватило на это времени.
«Подобные вопросы останутся без ответа до тех пор, пока не будет изучен бортовой самописец самолета», — уточнил Юнг.
Черный ящик Boeing 737-800 уже извлечен, однако на его расшифровку может потребоваться чуть больше времени, так как самописец частично поврежден, сообщил Джу Джонг-Ван.