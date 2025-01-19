YouTube заблокировал канал «Аргументов и фактов»

Видеохостинг YouTube заблокировал канал издания «Аргументы и факты» с короткими роликами. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что канал был заблокирован без объяснения причин, при этом редакция не получала никаких уведомлений о нарушении авторских прав или правил сообщества.
Канал заблокировали спустя несколько часов после публикации интервью военного корреспондента с документалистом Максимом Фадеевым.
По словам главного редактора издания Михаила Чканикова, в материалах «не было ничего, что можно было бы рассматривать как контент, нарушающий правила сообщества или распространяющий фейковые новости».
Накануне YouTube заблокировал канал российского блогера Евгения Понасенкова (признан в РФ иностранным агентом). Его «Канал здравого смысла» удалили без шанса обжалования из-за многократных нарушений авторских прав.
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Ранее в России допустили восстановление работы YouTube.