В России допустили восстановление работы YouTube

Возможность восстановления работы YouTube в России зависит от улучшения общего политического контекста. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Ющенко в интервью «Ленте.ру».

Он отметил, что блокировка платформы лишь вызовет раздражение среди пользователей.

«Позиции по замедлению работы YouTube остаются без изменений, поэтому на данный момент нет перспектив для его восстановления», — заявил Ющенко.

По его словам, YouTube не ограничивается только политическим контентом. Он подчеркнул, что политически настроенная аудитория составляет лишь меньшинство; большинство пользователей интересуют образовательные, музыкальные и документальные видео.

«Безусловно, Google ведет агрессивную политику против российских авторов и пользователей, однако блокировка YouTube только вызовет недовольство. В ближайшее время нет шансов на его разблокировку — это политическое решение. Тем не менее, в случае улучшения политической ситуации возможно изменение позиции Google, что могло бы привести к разблокировке YouTube», — добавил депутат.

23 декабря объем трафика YouTube в России упал до рекордно низких 20%. Портал Digital Report отмечал, что это может быть связано с полноценной блокировкой видеохостинга на российской территории или усилением ограничений со стороны местных провайдеров. Однако официальных комментариев от властей пока не было.

Замедление YouTube на территории России анонсировали еще летом 2024 года. Тогда Александр Хинштейн, занимавший пост главы комитета Государственной думы по информационной политике, информтехнологиям и связи, заявил, что скорость загрузки видеоплатформы на стационарных компьютерах может снизиться до 40 % к 28 июля и до 70% — к 4 августа.

Ранее в Google отреагировали на падение трафика YouTube в России.