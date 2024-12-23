Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России допустили восстановление работы YouTube

Депутат Ющенко допустил восстановление работы YouTube при изменениях в Google
close
PixieMe/Shutterstock/FOTODOM

Возможность восстановления работы YouTube в России зависит от улучшения общего политического контекста. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Ющенко в интервью «Ленте.ру».

Он отметил, что блокировка платформы лишь вызовет раздражение среди пользователей.

«Позиции по замедлению работы YouTube остаются без изменений, поэтому на данный момент нет перспектив для его восстановления», — заявил Ющенко.

По его словам, YouTube не ограничивается только политическим контентом. Он подчеркнул, что политически настроенная аудитория составляет лишь меньшинство; большинство пользователей интересуют образовательные, музыкальные и документальные видео.

«Безусловно, Google ведет агрессивную политику против российских авторов и пользователей, однако блокировка YouTube только вызовет недовольство. В ближайшее время нет шансов на его разблокировку — это политическое решение. Тем не менее, в случае улучшения политической ситуации возможно изменение позиции Google, что могло бы привести к разблокировке YouTube», — добавил депутат.

23 декабря объем трафика YouTube в России упал до рекордно низких 20%. Портал Digital Report отмечал, что это может быть связано с полноценной блокировкой видеохостинга на российской территории или усилением ограничений со стороны местных провайдеров. Однако официальных комментариев от властей пока не было.

Замедление YouTube на территории России анонсировали еще летом 2024 года. Тогда Александр Хинштейн, занимавший пост главы комитета Государственной думы по информационной политике, информтехнологиям и связи, заявил, что скорость загрузки видеоплатформы на стационарных компьютерах может снизиться до 40 % к 28 июля и до 70% — к 4 августа.

Ранее в Google отреагировали на падение трафика YouTube в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами