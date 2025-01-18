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Заблокирован YouTube-канал Евгения Понасенкова

Канал блогера Понасенкова на платформе YouTube заблокировали из-за нарушений
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evgenii_ponasenkov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Канал российского блогера Евгения Понасенкова (признан в РФ иностранным агентом) на платформе YouTube заблокировали. На это обратил внимание Telegram-канал «Техномотель».

Канал историка и публициста «Канал здравого смысла» удалили без шанса обжалования из-за многократных нарушений авторских прав.

В начале апреля 2022 года Минюст внес Понасенкова в реестр физлиц-иноагентов, позднее в список СМИ-иноагентов была включена созданная им компания «Первый научный». Понасенкову был присвоен указанный статус в том числе за получение зарубежного финансирования через издательство АСТ, а также за ссылки на признанные иноагентами СМИ, которые он делал в своих социальных сетях, и участие в создании материалов для них. Публицист неоднократно пытался через суд добиться своего исключения из реестра.

Накануне стало известно, что среди прочего он был признан иноагентом из-за 30 антироссийских роликов.

Согласно документам суда, с 15 апреля 2022 года по 14 апреля 2023 года публицист выезжал в Италию, где снял более 30 видео, которые отражают «превосходство европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем». В материалах суда также упоминается, что в этих роликах Понасенков призывал РФ равняться на государственное устройство стран Евросоюза.

Ранее в Госдуме поддержали решение суда арестовать собственность Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

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