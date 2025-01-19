В украинском Павлограде прогремел взрыв

В Павлограде на востоке Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Павлограде на востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в регионе, где находится город, — Днепропетровской области — действует воздушная тревога. Предупреждение об опасности с воздуха также распространяется на Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую области республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Так, утром 18 января Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в МО РФ, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит для ВСУ управляемые ракеты «Нептун». Атака стала ответом на обстрел гражданских объектов Белгородской области американскими ракетами ATACMS двумя днями ранее.

Ранее уничтоженное ракетой бомбоубежище в родном городе Зеленского попало на видео.