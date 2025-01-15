Депутата из Дагестана арестовали в Москве за мастурбацию на глазах у детей

Депутата из Дагестана арестовали в Москве за мастурбацию при детях, сообщает «Сапа Кавказ».

По данным Telegram-канала, в начале января 29-летний Шамиль Хазбулатов оголился перед 11-летним мальчиком и 12-летней девочкой в подъезде жилого дома в Москве. Местная жительница узнала об этом и обратилась с заявлением в полицию. К настоящему времени мужчине уже предъявили обвинение в развратных действиях и насильственных действиях в отношении малолетних, он находится под стражей.

Сообщается, что Хазбулатов стал депутатом Покровского сельсовета Хасавюртовского района в сентябре 2020 года. Mash Gor пишет, мужчина давно не появлялся в селе и не посещал заседания народных избранников. Он переехал в столицу, где стал работать в ЧОПе и магазине, но мандат так и не потерял. Сейчас решается вопрос о досрочном прекращении его полномочий.

Ранее мужчина изнасиловал младенца и рассылал видео надругательств над детьми знакомым.