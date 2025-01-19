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В Подмосковье мигрант ударил гостя в грудь ножом и изнасиловал его жену

В Подмосковье мигранта задержали за нападение на мужчину с ножом
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Shutterstock

В Подмосковье иностранец стал фигурантом уголовного дела после застолья со знакомыми. Об этом сообщает Mk.ru.

По данным издания, супруги, работавшие охранниками, пришли в гости к фигуранту. Вместе с мигрантом компания распивала алкогольные напитки, но в какой-то момент хозяин схватился за нож и нанес знакомому удар в область сердца. После произошедшего иностранец избил жену пострадавшего и надругался над ней.

Приехавшие на место медики госпитализировали гостя, его состояние оценивают как тяжелое.

По факту произошедшего возбудили уголовные дела, мигранта задержали. Известно, что ранее он уже был судим по нескольким статьям, в том числе и за кражу.

До этого в Брянске мужчину осудили за совращение соседской школьницы. По версии следствия, пенсионер предложил ребенку шоколадку и позвал к себе. У себя дома осужденный совершил действия сексуального характера в отношении девочки.

Суд приговорил пенсионера к лишению свободы на 12,3 года. Этот срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее в Тобольске мигранты преследовали девочку до дома.

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