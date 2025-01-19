В Тобольске мигранты преследовали девочку до дома

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с преследованием школьницы в Тобольске. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

О ситуации следователи узнали после публикации в соцсетях. По словам местных жителей, два мигранта шли за несовершеннолетней по улице и зашли с ней в ее дом.

Один из иностранцев зашел с ребенком в лифт и, пока они ехали на нужный этаж, задавал ребенку разные вопросы, в том числе и о ее возрасте. Спустя некоторое время мигрант скрылся.

На данный момент в СК проводят проверку. Бастрыкин поручил доложить ему о результатах мероприятий. Проверка находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

До этого глава СК взял на контроль ситуацию с мигрантом на Сахалине. По данным местных пабликов, девушка отказалась знакомиться с иностранцем. Недовольный ситуацией мужчина применил к ней насилие.

Ранее в Екатеринбурге мигрант избил мужчину и уехал в другую страну, пока тот лежал в больнице.