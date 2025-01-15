Двое мужчин с ножом напали на таксиста в российском регионе

В Нефтеюганске выезд на заказ закончился для 55-летнего таксиста обращением за медицинской помощью. На водителя напали двое клиентов. Об этом сообщает издание Муксун.ФМ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Инцидент произошел 14 января. По предварительной информации, таксист вез двоих пьяных мужчин на назначенный адрес, когда между ним и пассажирами случился конфликт.
«На почве личных неприязненных отношений водителю такси был нанесен один удар ножом», — рассказали в пресс-службе полиции.
О раненом мужчине, который сидит на остановке рядом с домом 43 в микрорайоне 8а, в правоохранительные органы сообщили прохожие.
В СМИ отметили, что пострадавший жив, но подробности о его состоянии отсутствуют.
Нападавшие задержаны, их отпустили под подписку о невыезде.
Ранее в Сочи семья напала на таксиста из-за отказа везти ребенка без детского кресла.