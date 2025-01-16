На видео попала нагая москвичка, которая бегала и кувыркалась на проезжей части

В Москве на видео попала нагая женщина, которая бегала по дорогам и кричала

В Москве на Цветочном бульваре голая женщина бегала по дорогам и просила довезти ее до дома. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голая женщина сначала бегает по проезжей части и кричит водителям, чтобы они довезли ее до дома. После этого москвичка начинает танцевать на дороге, при этом кувыркается и размахивает руками. Прохожие останавливаются и смотрят на женщину, также по дороге ездят автомобили.

До этого сообщалось, что дагестанец показал, как перерезает провода от камер фиксации нарушений ПДД, и попал в полицию.

Злоумышленник снимал происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина показывает две дорожные камеры и сообщает, что питание идет. После этого он перерезает провода от камер плоскогубцами.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали злоумышленника.

По словам мужчины, видео инцидента он выложил в одной из социальных сетей, никому лично видеоматериалы не отправлял.

Ранее белгородец избил водителя и угнал его автомобиль.