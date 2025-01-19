В Калининграде отец обнаружил сына в ванной с перерезанным горлом

В Калининграде мужчину подозревают в нападении на молодого человека с ножом. Об этом сообщает управление МВД по региону.
О произошедшем стало известно после того, как в полицию обратился отец юноши и заявил, что нашел своего сына с множественными ножевыми ранениями. Спасти его не удалось.
«Подозреваемый, 1979 года рождения, был задержан по месту жительства в Калининграде», – поделились в ведомстве.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Telegram-канал Amber Mash, пострадавшему недавно исполнилось 18 лет. Отец нашел сына в ванной с порезом на шее и другими ножевыми ранениями.
«Следы засохшей крови нашли в коридоре, спальне, уборной», – сообщается в публикации.
Известно, что молодой человек коллекционировал и продавал монеты.
До этого в Пензе задержали ревнивого мужчину, который напал на собутыльника с ножом. Подозреваемый подумал, что знакомый оказывает знаки внимания его супруге, поэтому схватился за оружие. Пострадавшего удалось спасти.
Ранее в Волжске подросток напал с ножом на двух школьников.