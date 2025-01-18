Пьяный россиянин приревновал соседа к жене и ударил его ножом

В Пензе мужчина напал на собутыльника с ножом на почве ревности

В Пензе задержан местный житель, который напал с ножом на соседа, приревновав его к жене. Об этом сообщает УМВД региона.

В полицию обратился раненый мужчина, он сообщил, что распивали спиртные напитки вместе со своим соседом в комнате общежития, в какой-то момент гость решил, что хозяин комнаты оказывает знаки внимания его жене.

Ревнивец схватил кухонный нож и ударил им оппонента ножом в спину. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что во Владимирской области мужчину задержали за угрозы родственнику жены. За некоторое время до инцидента между супругами стали возникать конфликты на почве ревности со стороны супруга, поэтому жена переехала к родственникам. Позже муж приехал к женщине, но застал ее в машине с другим. Он приставил пистолет к голове мужчины. После нападения выяснилось, что это был брат женщины, а не любовник.

Ранее в Нижегородской области женщина вонзила нож в сердце собутыльнику.