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Акваторию бухты у кормы танкера «Волгонефть-239» очистили

Акваторию бухты у кормы разбившегося танкера «Волгонефть-239» очистили от мазута
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Оперативный штаб - Краснодарский край

Акваторию бухты у кормы разбившегося танкера «Волгонефть-239» очистили от мазута. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Сейчас уже вся водная поверхность закрытой бухты возле танкера очищена от мазута. Чтобы добиться этого, спасатели и волонтеры перед этим локализовали остатки нефтепродуктов с помощью бонов, а ночью гусеничные экскаваторы собрали остатки мазута и боны из воды, отправив все эти отходы на утилизацию.

«Большую часть мазута также собирали из воды рядом с искусственным валом — со стороны открытого моря. Здесь работы еще продолжаются», — рассказали в оперштабе.

До этого сообщалось, что на 24 пляжах Черного моря произошли повторные выбросы нефтепродуктов.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее участники крещенских омовений в Анапе назвали воду в Черном море очень чистой.

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