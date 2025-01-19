Искупавшиеся в Черном море после выбросов мазута оценили воду

Участнии крещенских омовений назвали воду в Черном море очень чистой, несмотря на продолжающиеся выбросы мазута на побережье. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

«В крещенских купаниях на Большом Утрише приняли участие более 270 человек. В целях безопасности накануне спасатели обследовали акваторию и берег», — сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

До этого сообщалось, что в Анапе после разлива мазута устроили крещенские купания в море на центральном пляже Большого Утриша. За безопасностью на суше и на воде следили спасатели. Всем участникам крещенских купаний выдали спасательные жилеты из-за волнения на море.

Только 18 января в Анапе зафиксировали новые выбросы мазута в двух местах.

Фрагменты нефтепродуктов на закрепленной за муниципалитетами территории обнаружили в Щербиновском, Белореченском, Крымском, Абинском, Успенском, Приморско-Ахтарском и Лабинском районах. За сутки с побережья вывезли 289 тонн загрязненной мазутом воды и почвы.

Ранее эколог предупредил о рисках для здоровья при купании в Черном море после разлива мазута.