Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На 24 пляжах Кубани обнаружили фрагменты мазута

На 24 пляжах Кубани обнаружили фрагменты мазута после крещенских купаний
close
Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

На 24 пляжах Кубани, в том числе в Анапе, обнаружили фрагменты мазута после крещенских купаний. Об этом сообщается в Telegram-канале следящего за ситуацией оперативного штаба.

«Утром 19 января команды из 41 муниципалитета Краснодарского края провели обследование территории, закрепленной за ними. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на 24 участках пляжей», — заявили в оперштабе.

Волонтеры и спасатели продолжают вести очистку береговой линии. В первую очередь собираются выброшенные на берег фрагменты мазута.

До этого участники крещенских омовений в Анапе назвали воду в Черном море очень чистой.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее эколог предупредил о рисках для здоровья при купании в Черном море после разлива мазута.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами