На 24 пляжах Кубани обнаружили фрагменты мазута после крещенских купаний

На 24 пляжах Кубани, в том числе в Анапе, обнаружили фрагменты мазута после крещенских купаний. Об этом сообщается в Telegram-канале следящего за ситуацией оперативного штаба.

«Утром 19 января команды из 41 муниципалитета Краснодарского края провели обследование территории, закрепленной за ними. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на 24 участках пляжей», — заявили в оперштабе.

Волонтеры и спасатели продолжают вести очистку береговой линии. В первую очередь собираются выброшенные на берег фрагменты мазута.

До этого участники крещенских омовений в Анапе назвали воду в Черном море очень чистой.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее эколог предупредил о рисках для здоровья при купании в Черном море после разлива мазута.