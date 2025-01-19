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В Свердловской области суд избрал меру пресечения обвиняемому в убийце знахаря

E1.ru: суд в Березовском арестовал обвиняемого в убийстве знахаря Леши-колдуна
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Берёзовский. Новости золотого города/VK

Суд в Березовском Свердловской области отправил под стражу Андрея Овчинникова — бывшего криминального авторитета, который обвиняется в убийстве знахаря Алексея Суродеева по прозвищу Леша Колдун (он же Сенсей). Об этом сообщает E1.ru.

Мужчина пробудет в следственном изоляторе до 17 марта.

Овчинников сообщил журналистам, что уголовное дело, возбужденное в отношении него, сфабриковано. Он отметил, что его таким способом пытаются убить.

«Всем привет, встретимся в аду», — такие были его последние слова.

На днях сообщалось, что в Березовском под Екатеринбургом неизвестный с ножом расправился с лечившим криминальных авторитетов знахарем Алексеем Суродеевым, известным как Леша-колдун. В начале января его с ножевым ранением живота привезли в больницу. Мужчина был в сознании, но пьян. Он объяснил врачам, что сам напоролся на нож, и просился домой. Спустя несколько дней его ввели в искусственную кому, а ночью 16 января он скончался.

Жена Алексея рассказала полицейским, что он несколько дней подряд пил, а в праздники к нему приходили гости. Полиция возбудила уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Москве вынесли приговор организатору убийства Япончика.

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