В Москве вынесли приговор организатору убийства Япончика

Мосгорсуд заочно приговорил к 21,5 года лишения свободы Илью Симонию за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, также известного как Япончик. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда.

«Назначить Симонии наказание в виде лишения свободы на срок 21 год 6 месяцев в колонии строгого режима», — постановил суд.

Суд признал его виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений или по найму, а также в связи с бандитизмом, вымогательством и разбоем.

В процессе прений прокурор, при поддержке обвинения, запрашивал заочный приговор на срок 24,5 года.

Согласно версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый Илья Симония стал организатором убийства Иванькова, стремясь перераспределить сферы влияния в преступной среде. Для реализации своего плана он привлек к делу Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию, Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Участники группы установили слежку за Япончиком, приобрели снайперскую винтовку Драгунова, соответствующие патроны, автомобиль «Газель» и мобильные телефоны.

В августе 2024 года Московский городской суд заочно приговорил убийцу криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, к 19 годам лишения свободы. В материале отмечается, что на скамье подсудимых оказался Астамур Бутба.

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