В Москве скорая помощь трижды перевернулась в ДТП и попала на видео

На востоке столицы машина скорой помощи три раза перевернулась в результате ДТП с иномаркой. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».
«На пересечении Мартеновской и Федеративного столкнулись скорая и иномарка. Скорая ехала по Федеративному, а машина выезжала с Мартеновской и не заметила ее. В результате скорая перевернулась три раза. Есть пострадавшие», — говорится в публикации.
На размещенных кадрах видно, что скорая помощь опрокинулась и лежит на дороге. Рядом же стоит почти полностью разрушенная иномарка.
Накануне днем сообщалось, что в Санкт-Петербурге Mercedes упал в Обводный канал. На нерегулируемом перекрестке набережной и Рыбинской улицы водитель Skoda не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которой управляла 37-летняя женщина. После этого ее автомобиль развернуло. По неизвестной причине Mercedes резко двинулся в сторону канала, пробил ограждение и упал в воду.
Ранее водитель в России разбил дворниками автобус и попал на видео.