В Москве скорая помощь трижды перевернулась в ДТП и попала на видео

На видео попала скорая помощь, которая три раза перевернулась в ДТП в Москве

На востоке столицы машина скорой помощи три раза перевернулась в результате ДТП с иномаркой. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«На пересечении Мартеновской и Федеративного столкнулись скорая и иномарка. Скорая ехала по Федеративному, а машина выезжала с Мартеновской и не заметила ее. В результате скорая перевернулась три раза. Есть пострадавшие», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что скорая помощь опрокинулась и лежит на дороге. Рядом же стоит почти полностью разрушенная иномарка.

Накануне днем сообщалось, что в Санкт-Петербурге Mercedes упал в Обводный канал. На нерегулируемом перекрестке набережной и Рыбинской улицы водитель Skoda не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которой управляла 37-летняя женщина. После этого ее автомобиль развернуло. По неизвестной причине Mercedes резко двинулся в сторону канала, пробил ограждение и упал в воду.

Ранее водитель в России разбил дворниками автобус и попал на видео.