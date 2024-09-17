В Уфе мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как его переехала машина

В Уфе ребенок попал в больницу после аварии с участием иномарки. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Инцидент произошел на улице Баязита Бикбая. По версии правоохранителей, девятилетний мальчик на самокате решил переехать дорогу в непредназначенном для этого месте. На кадрах с места ДТП заметно, что на середине самокатчика сбивает и переезжает машина марки Toyota.

В результате приехавшие на место медики госпитализировали несовершеннолетнего. Его состояние оценивают как тяжелое.

Судя по видео, вместе с девятилетним мальчиком дорогу хотел переехать еще один ребенок на самокате, но он делал это медленно и вовремя остановился.

В данный момент проводится административное расследование.

До этого в Новой Москве автобус переехал ребенка на электросамокате. Восьмилетний мальчик попал в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами. В автобусе во время аварии никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в Бурятии пьяный мужчина переехал спящего в палатке собутыльника.