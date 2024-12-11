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Креветки стали причиной драки между директором магазина и покупательницей в Петербурге

78.ru: в Петербурге директор магазина и покупательница подрались из-за креветок

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Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

В Петербурге неоплаченные креветки стали причиной драки между директором магазина и покупательницей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 9 декабря в торговой точке, расположенной в Петергофе. Покупательница попыталась покинуть кассовую зону, не оплатив креветки, и директор магазина остановила ее, попросив заплатить за морепродукты.

Однако женщина не послушала и толкнула сотрудницу магазина, а та ответила на ее действия. В результате между ними произошла потасовка.

В результате у одной из участниц драки диагностировали ушиб мягких тканей плеча. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого россиянин жестоко избил мужчину из-за конфликта в магазине. Все началось с того, что один из посетителей сделал замечание нападавшему и его приятелям.

Ранее россиянин жестоко избил собутыльника во время застолья за его взгляды на жизнь.

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