Креветки стали причиной драки между директором магазина и покупательницей в Петербурге

В Петербурге неоплаченные креветки стали причиной драки между директором магазина и покупательницей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 9 декабря в торговой точке, расположенной в Петергофе. Покупательница попыталась покинуть кассовую зону, не оплатив креветки, и директор магазина остановила ее, попросив заплатить за морепродукты.

Однако женщина не послушала и толкнула сотрудницу магазина, а та ответила на ее действия. В результате между ними произошла потасовка.

В результате у одной из участниц драки диагностировали ушиб мягких тканей плеча. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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