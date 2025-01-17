В Москве охранник избил покупателя, который начал есть колбасу прямо в торговом зале

Охранник московского магазина избил посетителя, который не заплатил за товар и приступил к трапезе прямо на месте. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел в супермаркете «Дикси» на площади Победы. 50-летний москвич зашел в торговый зал, выбрал понравившуюся колбасу и сразу вцепился в товар зубами.

Сотрудник службы охраны стал свидетелем произошедшего. Он выгнал мужчину из магазина и принялся его избивать.

Пострадавший оказался в больнице с переломами ребер и сотрясением мозга. Нападавший прямо сейчас дает показания.

До этого голый пациент сбежал из самарской больницы, устроил погром в магазине и откусил нос продавцу. Дебошира задержал полицейский, который пришел за продуктами. Выяснилось, что несколькими часами ранее задержанный грел на плите еду и чуть не сжег квартиру, его доставили в больницу, но он сбежал от медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее креветки стали причиной драки между директором магазина и покупательницей в Петербурге.