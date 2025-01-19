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В Анапе после разлива мазута устроили крещенские купания в море

На Кубани на фоне разлива мазута крещенские купания организовали в море
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Виталий Тимкив/РИА Новости

В ночь на 19 января на пляже в Анапе организовали крещенские купания. Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

Там рассказали, что перед мероприятием обследовали берег на центральном пляже Большого Утриша. За безопасностью на суше и на воде следят спасатели. Всем участникам крещенских купаний выдают спасательные жилеты из-за волнения на море.

«Те, кто решился совершить омовение в бушующем море, отмечают, что вода чистая и теплая», — говорится в посте.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов.

По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров в Черном море опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее россиян предупредили о рисках для здоровья при купании в Черном море.

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