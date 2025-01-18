Эколог предупредил о рисках для здоровья при купании в Черном море после разлива мазута

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью РБК оценил последствия разлива мазута в Черном море, вызванного происшествием с танкерами в Керченском проливе.

Он считает, что спрос на курорты Краснодарского края в предстоящем туристическом сезоне упадет. Скорее всего, россияне поедут отдыхать в другие места, чтобы не рисковать, отметил эколог.

По словам Данилова-Данильяна, при контакте кожи с мазутом человек может получить химический ожог. Также возможны аллергические реакции и экземы после попадания продуктов нефтепереработки на тела пловца.

Чтобы очистить пляжи от загрязненного песка, придется вывезти до 500 тысяч тонн песка, отметил эколог, ссылаясь на данные специалистов. Это может «радикально изменить» береговые линии и пляжную рекреационную инфраструктуру, подчеркнул он.

17 января эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова заявила, что отелям в Анапе придется снижать цены, чтобы минимизировать убытки от возможного снижения турпотока из-за разлива мазута в Черном море. При этом депутат Госдумы Наталья Костенко считает, что туристический сезон в Анапе после происшествия с танкерами можно спасти за счет санаториев, музеев, экотроп, бассейнов и местных праздников.

Ранее врач усомнился в токсичности мазута в Анапе.