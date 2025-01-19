Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вирусолог Нетесов предупредил о новом пути передачи оспы обезьян из Конго

Академик Нетесов: новый вирус оспы обезьян может передаваться респираторно
close
Shutterstock

Вирус мутировавшей оспы обезьян, который обнаружили в Китае, может передаваться респираторно. Об этом ТАСС заявил академик Российской академии наук (РАН) Сергей Нетесов.

Он отметил, что в Африке существует две разновидности оспы обезьян — центрально-африканская и западно-африканская. По словам вирусолога, центрально-африканская разновидность как раз характерна для Конго, откуда приехал вирус.

«Там отмечен рост респираторного пути передачи вируса. Выявленная разновидность вируса может и дальше эволюционировать, особенно в такой густо населенной стране, как Китай», — резюмировал Нетесов.

При этом ученый добавил, что Китай — это организованная страна, у которой есть необходимое количество запаса вакцин.

«Я уверен на 99%, что если ситуация начнет развиваться, то они начнут вакцинацию», — сказал академик.

Накануне сообщалось, что в Азербайджане выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян. Известно, что с 2 по 11 января текущего года мужчина находился в туристической поездке за границей. После возвращения он обратился в одну из клиник Баку с жалобами на слабость, высокую температуру, пузырчатую сыпь в области гениталий, а также увеличение лимфатических узлов и боли в мышцах.

Ранее первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявили во Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами