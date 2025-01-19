Вирусолог Нетесов предупредил о новом пути передачи оспы обезьян из Конго

Вирус мутировавшей оспы обезьян, который обнаружили в Китае, может передаваться респираторно. Об этом ТАСС заявил академик Российской академии наук (РАН) Сергей Нетесов.

Он отметил, что в Африке существует две разновидности оспы обезьян — центрально-африканская и западно-африканская. По словам вирусолога, центрально-африканская разновидность как раз характерна для Конго, откуда приехал вирус.

«Там отмечен рост респираторного пути передачи вируса. Выявленная разновидность вируса может и дальше эволюционировать, особенно в такой густо населенной стране, как Китай», — резюмировал Нетесов.

При этом ученый добавил, что Китай — это организованная страна, у которой есть необходимое количество запаса вакцин.

«Я уверен на 99%, что если ситуация начнет развиваться, то они начнут вакцинацию», — сказал академик.

Накануне сообщалось, что в Азербайджане выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян. Известно, что с 2 по 11 января текущего года мужчина находился в туристической поездке за границей. После возвращения он обратился в одну из клиник Баку с жалобами на слабость, высокую температуру, пузырчатую сыпь в области гениталий, а также увеличение лимфатических узлов и боли в мышцах.

Ранее первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявили во Франции.