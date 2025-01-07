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Первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявили во Франции

Во Франции зафиксировали первый случай заболевания штаммом clade 1b оспы обезьян
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Shutterstock

Минздрав Франции подтвердил первый случай заражения в стране новым штаммом оспы обезьян clade 1b. Об этом сообщило агентство France-Presse, передает РИА Новости.

«Министерство труда и здравоохранения Франции получило информацию о первом случае заражения человека вариантом оспы обезьян clade 1b на территории страны в регионе Бретань», — говорится в материале.

По данным министерства, первый зараженный француз не путешествовал в Центральную Африку, но контактировал с двумя людьми, вернувшимися оттуда. В настоящее время ведется расследование для выявления источника заражения и установления личности всех контактировавших с ними.

Вспышка штамма Clade Ib произошла летом в Демократической Республике Конго. Вирус вызывает озноб, лихорадку, сыпь и другие поражения кожи, и передается при телесном контакте. Осенью о первом случае заражения тяжелым штаммом оспы обезьян сообщали Великобритания, Индия, США, Германия и другие страны.

В начале декабря директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что мутации могут привести к тому, что вирус оспы обезьян сможет передаваться воздушно-капельным путем.

Ранее в Конго более 400 человек заразились неизвестным вирусом.

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