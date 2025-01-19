На Сахалине мигрант избил девушку из-за отказа с ним знакомиться

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент с избиением девушки мигрантом. Об этом сообщает Следком в своем официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Южно-Сахалинске. О случившемся в СК узнали после публикаций в социальных сетях. По словам местных жителей, девушка отказалась знакомиться с иностранцем, поэтому он применил к ней насилие.

«Следственными органами СК России по Сахалинской области по данному факту проводится проверка», – сообщается в публикации.

Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки и обстоятельствах произошедшего.

До этого в Екатеринбурге мигранта объявили в федеральный розыск после конфликта с соседом по общежитию. Между мужчинами, по словам соседей, возникла ссора, во время которой пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Ему оказали помощь, но спасти не удалось.

В момент, когда мужчина находился в больнице, вместе с сожительницей иностранец уехал в другую страну.

Ранее в Подмосковье задержали мигранта, который пытался скрыться от полиции на тракторе.