Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Сахалине мигрант избил девушку из-за отказа с ним знакомиться

На Сахалине проводят проверку после избиения девушки мигрантом
close
Shutterstock

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент с избиением девушки мигрантом. Об этом сообщает Следком в своем официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Южно-Сахалинске. О случившемся в СК узнали после публикаций в социальных сетях. По словам местных жителей, девушка отказалась знакомиться с иностранцем, поэтому он применил к ней насилие.

«Следственными органами СК России по Сахалинской области по данному факту проводится проверка», – сообщается в публикации.

Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки и обстоятельствах произошедшего.

До этого в Екатеринбурге мигранта объявили в федеральный розыск после конфликта с соседом по общежитию. Между мужчинами, по словам соседей, возникла ссора, во время которой пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Ему оказали помощь, но спасти не удалось.

В момент, когда мужчина находился в больнице, вместе с сожительницей иностранец уехал в другую страну.

Ранее в Подмосковье задержали мигранта, который пытался скрыться от полиции на тракторе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами