В Екатеринбурге мигрант избил мужчину и уехал в другую страну, пока тот лежал в больнице

Ura.ru: в Екатеринбурге мигрант напал на соседа в общежитии

Житель Екатеринбурга попал в больницу после конфликта с мигрантом, его не спасли. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в общежитии на Братской улице. Как рассказали местные жители, пострадавшего избил иностранец, который проживал в комнате по соседству.

После произошедшего получившего травмы мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики оказали ему всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

По словам жильцов, узнав, что сосед из медучреждения не вернется, мигрант уехал из страны вместе с возлюбленной.

Известно, что мигрант находился на территории России незаконно. Ему удалось пересечь границу России, на данный момент иностранец объявлен в федеральный розыск.

До этого в Хабаровске иностранца задержали за насилие в отношении сотрудника полиции. Сотрудница МВД прибыла на вызов женщины, которая заявила, что сожитель ее избивает.

На месте пьяный иностранец ударил сотрудницу полиции в лицо и сбежал, но его вскоре задержали.

Ранее мигрант едва не откусил ухо подростку из Иркутской области.