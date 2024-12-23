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Роскачество: за полученные зимой травмы полагается денежная компенсация

Роскачество: за травму от льда и снега зимой можно получить денежную компенсацию
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Владимир Песня/РИА Новости

Россияне имеют право потребовать компенсацию при получении травмы зимой, которая связана с плохой уборкой снега и наледи. В этом случае нужно направить претензию организации, которая должна следить за конкретной территорией, пояснили RT в пресс-службе Роскачества.

Если человек поскользнулся и упал во дворе многоквартирного дома, то нужно обратиться в УК или обслуживающую организацию. Когда речь идет не о придомовой территории, то ответственность за состояние тротуара несут либо компании, рядом с которыми он находится, либо администрация.

Для получения компенсации необходимо в первую очередь зафиксировать место и время происшествия на фото и видео, вызвать скорую помощь или обратиться в травмпункт, чтобы получить справку. Хорошо, если удастся привлечь свидетелей, которые видели падение и могут подтвердить вину ответственного за содержание территории.

Во время лечения нужно сохранять больничный лист, рецепты, справки, билеты об оплате проезда в больницу и обратно, отмечают эксперты Роскачества. Эти документы затем нужно приложить к претензии, и если компания откажется возместить ущерб, обратиться с ними в суд.

Потребовать пострадавший может потребовать не только компенсацию потраченных на лечение средств, но также морального вреда и доходов, упущенных из-за лечения. Также с виновного могут взыскать штраф в размере от 50% присужденной пострадавшему суммы.

Напомним, также специалисты сообщали, что УК и ТСЖ должны не только очищать двор, но и убирать с крыш сосульки и наледь, чистить от льда тротуары, следить за любыми опасными условиями — к примеру, они обязаны ограждать территорию, на которую с крыши могут сойти снег или сосульки. Если же не очищается городская территория, то жаловаться нужно в коммунальные службы района. Писать жалобу рекомендуется в двух экземплярах, так как при отсутствии ответа нужно обращаться в прокуратуру.

Ранее выяснилось, что треть россиян злятся на коммунальщиков за несвоевременную уборку снега.

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