В Ташкенте ребенка с необработанной пуповиной бросили в сумку и оставили на улице

В Узбекистане в оставленной на улице сумке нашли новорожденного ребенка

В Ташкенте неизвестный оставил новорожденного ребенка в сумке. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Инцидент произошел в Янгихаетском районе города. Прохожий обратил внимание на плач, доносившийся из пакета и движения внутри, после чего вызвал полицию.

Правоохранители обнаружили в сумке завернутого в одеяло ребенка, у которого не была обработана пуповина. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, на данный момент он находится в стабильном состоянии.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. Родителей ребенка ищут.

До этого в Новосибирске мать бросила полуторагодовалую дочь в комнате матери и ребенка на вокзале, чтобы купить алкоголь. После выпивки женщине стало сложно ориентироваться в пространстве и самостоятельно передвигаться она не могла. Ребенок тем временем упал с кроватки и получил травму головы.

Ранее в Омской области мать, жестоко избившую 11-месячного ребенка, отправили в СИЗО.