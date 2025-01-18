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Мать бросила полуторагодовалую дочь на вокзале в Новосибирске ради похода за выпивкой

В Новосибирске мать бросила на вокзале полуторагодовалую дочь ради выпивки

В Новосибирске 37-летняя мать бросила свою полуторагодовалую дочь одну на вокзале ради того, чтобы отправиться за выпивкой. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.

По информации ведомства, инцидент произошел, когда жительница Иркутской области возвращалась домой со своей маленькой дочерью после медицинского обследования ребенка в одной из клиник. Женщина бросила девочку в комнате матери и ребенка на железнодорожном вокзале, а сама отправилась за алкоголем.

Употребив раздобытую выпивку, женщина перестала ориентироваться в окружающей обстановке и не смогла самостоятельно передвигаться. Тем временем оставленная на вокзале в одиночестве девочка упала с кроватки и расшибла лоб.

Сотрудники транспортной полиции передали ребенка в городское социальное учреждение, там девочка будет находиться до окончания разбирательства и отъезда домой. В отношении ее матери составили административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы, собранные стражами порядка, направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области.

Ранее в суд поступил новый протокол на блогера, бросившего младенца в сугроб.

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