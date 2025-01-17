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Россиянка жестоко избила 11-месячного ребенка

В Омской области мать, жестоко избившую 11-месячного ребенка, отправили в СИЗО
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Телеграм-канал Суды Омской области

В Омской области 19-летнюю жительницу Кормиловского района решением суда заключили в СИЗО. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью собственного малолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе судов Омской области.

По версии следствия, инцидент произошел 12 января 2025 года. Ранее судимая за преступления против собственности молодая мать с особой жестокостью избила 11-месячного сына.

Омичке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ей грозит срок до десяти лет лишения свободы.

До этого в поле зрения правоохранительных органов href=»//www.gazeta.ru/social/news/2024/09/23/23990233.shtml»>попала 39-летняя жительница Нижнего Новгорода. Она несколько раз ударила младенца в коляске. Это сняли прохожие. После публикации видео в соцсетях полиция начала проверку.

Ранее в Новороссийске женщина оттаскала девочку за волосы и грозилась сломать ей пальцы.

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