На танкере «Волгонефть-239» повышают температуру мазута для дальнейшей откачки

На танкере «Волгонефть-239» начали подогревать мазут для его дальнейшей откачки

Министерство транспорта России сообщило о повышении температуры мазута на борту танкера «Волгонефть-239» в рамках подготовки к операции по его откачке. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, температура груза достигла 12°C и будет постепенно повышена до плюс 45°C для обеспечения необходимой текучести. Для этого на борт судна доставлено 10 тонн пресной воды, используемой для паровой обработки танков через машинное отделение. Процесс прогрева 1,5 тонн мазута, по предварительным оценкам, займет около трех суток.

После достижения необходимой температуры мазут будет перекачан в специализированные битумовозы, оборудованные системами подогрева и герметизации, с помощью мощных насосов. В Минтрансе подчеркнули, что откачка будет производиться только при благоприятных погодных условиях, минимизируя риски разлива. Завершить работы планируется до конца января.

На 18 января у кормы танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, собрали почти 14 тонн мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее эколог предупредил о рисках для здоровья при купании в Черном море после разлива мазута.