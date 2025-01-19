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В Сургуте два подростка оказались в бане во время пожара и не выжили

В Сургуте два подростка не выжили после пожара в бане
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СУ СКР по ХМАО-Югре/VK

Подростки из Сургута пострадали во время пожара в частном доме, их не спасли. Об этом сообщает управление СК РФ по ХМАО.

Подростков 2008 и 2009 года рождения обнаружили во время тушения пожара. Предварительно, причиной произошедшего стала неисправность печного оборудования в бане.

«Для установления причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура региона проводит проверку, после которой при необходимости примут меры. Расследование дела находится на контроле у ведомства.

До этого в Амурской области ребенок попал в больницу после пожара в частном доме. Шестилетнего мальчика с ожогами первой и второй степени вынесли из горящего частного дома и направили в реанимацию. Что именно стало причиной пожара неизвестно. В момент возгорания пострадавший находился в помещении один.

Ранее в Белгородской области загорелась крыша жилого дома после атаки ВСУ.

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